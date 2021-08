Les Bleus en demi-finales olympiques après leur victoire contre l'Italie !

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après avoir échoué en 2012 et 2016, l'équipe de France masculine s'est cette fois qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique, en battant l'Italie 84 à 75 ce mardi. Les Bleus ont souffert dans le dernier quart-temps, mais ont finalement repoussé leurs adversaires pour atteindre le dernier carré. Leur domination au rebond (49 prises à 33), marquée par l'énorme match de Nicolas Batum (15 points à 5/12, 14 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour 29 d'évaluation en 38 minutes), et sous les panneaux, avec un Rudy Gobert record (22 points à 10/13 aux tirs et 9 rebonds pour 28 d'évaluation en 28 minutes), ont fini par faire la différence face à une équipe qui a tenté le tout pour le tout à 3-points (7/33).

"Young legs" Nicolas Batum

Pourtant, cela avait fonctionné d'entrée avec plusieurs réussites derrière l'arc pour prendre l'avantage. Après 11 minutes de jeu, la sélection de Meo Sacchetti menait ainsi de 7 points, 27 à 20, avec un excellent Achille Polonara (15 points à 5/8 et 7 rebonds pour 17 d'évaluation en 22 minutes). Une nouvelle fois, les Bleus ont mis du temps à rentrer dans leur match défensivement. Surtout, leurs 6 balles perdues dans le seul premier quart-temps donnait des paniers faciles pour leurs adversaires. Dans le deuxième quart-temps, avec un Nicolas Batum au four et au moulin (7 points, 8 rebonds et 2 contres pour 12 d'évaluation en 18 minutes à la pause), ils ont repris le dessus, rentrant aux vestiaires avec un point d'avance (42-43).

Le coup de la panne

Au retour des vestiaires, Evan Fournier (12 points à la pause, 21 à 7/18 au final) a bien lancé son équipe qui s'est envolée au score. A 13 minutes de la fin, les Bleus menaient ainsi de 14 points (62-48) et semblaient partis pour l'emporter facilement. Cependant, le staff est entré dans les rotations et celles-ci ont manqué d'adresse, malgré plusieurs tirs ouverts (64-54 à 10 minutes de la fin). En panne offensivement, avec encore et toujours de nombreuses balles perdues (20 au final), parfois grossières, les Bleus ont souffert et encaissé de nombreux paniers de Danilo Gallinari (21 points à 5/15 aux tirs et 9/9 aux lancers francs et 10 rebonds en 30 minutes) et Simone Fontecchio (23 points à 7/14 en 35 minutes). Au point que les Italiens aient égalisé par deux fois (69 partout puis 73 partout). Néanmoins, responsabilisé en raison des difficultés de Nando De Colo (4 points à 0/4, 4 rebonds, 7 passes décisives et 5 balles perdues pour 8 d'évaluation en 17 minutes) sur ce match, Thomas Heurtel (10 points à 4/8 et 5 passes décisives pour 8 d'évaluation en 22 minutes) a réussi un 3-points important (76-73) puis trouvé Rudy Gobert sous le cercle (78-73). Ce dernier a même fini le match par un dunk 360°.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de France - Italie

France - Slovénie, jeudi à 13 heures

Pour la première fois depuis l'édition de 2000, l'équipe de France atteint le dernier carré du tournoi olympique. Pour faire aussi bien qu'à Sydney, il faudra passer un tour supplémentaire. Pour cela, il faudra battre la Slovénie de Luka Doncic, elle aussi invaincue sur la compétition. Un gros défi programmé à 13h jeudi, heure française.



Comme Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot a été particulièrement clutch

(photo : FIBA)