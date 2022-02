Les Bleus en deux temps contre le Portugal

ÉQUIPE DE FRANCE

Deux jours d’entraînements dans les jambes, c’est trop peu pour s’imprégner de nouveau des principes de jeu de Vincent Collet. Beaucoup trop dispendieux (9 ballons perdus après 10 minutes), les tricolores ont eu tout le mal du monde à se frayer un chemin sous le cercle. Bousculés à l’intérieur, à l’image d’un Mam Jaiteh en difficulté contre Sasa Borovnjak, les Français ont également été peu convaicants offensivement. Un tir du poste de Mam Jaiteh, un vilain 0/2 sur la ligne de Louis Labeyrie… Les Français ne s’attendaient peut-être pas à un tel combat dans la raquette où ils ont l’habitude de régner sans dieu, ni maitre.

À l’inverse, les Portugais – privés de Mario Gomes, le meneur de Charleroi mais avec un Sergio Ramos (!) comme assistant coach – ont essayé de filouter à plusieurs reprises et ont longtemps mené la danse, en partie grâce à la fougue de Diogo Brito (11 points en première mi-temps). Quand on joue en troisième division espagnole du côté du CB Moron, on a forcément un surplus de motivation face à la sélection vice-championne olympique. Vincent Collet a bien essayé d’étirer la défense portugaise avec ses deux postes 4 Amath M’Baye et Louis Labeyrie mais ce choix tactique n’a pas eu l’effet escompté pour créer un écart rédhibitoire (37 à 33 à la pause).

Le Portugal lâche en 3e quart-temps

À force d’insister à l’intérieur, les Bleus ont vu leurs efforts payés avec un Mathias Lessort en tête de gondole pour faire la bascule au milieu du 3e quart-temps (54-41, 26’). Revigorés par le pivot du Partizan Belgrade, les Bleus ont tout de suite eu davantage de punch et paniers faciles sur contre-attaque. Au bord de l’implosion après 30 minutes (64-44, 30’), la sélection des Quinas a totalement lâché face aux assauts français. En mode rouleau compresseur comme souvent lors des fenêtres internationales, les Bleus ont fini par rouler sur une sélection portugaise pas loin de l'agonie (seulement 23 points en 2e mi-temps).

Portés par un Isaïa Cordinier précieux en première mi-temps, les Français empochent une troisième victoire en autant de rencontres (94-56, au final). Match retour ce dimanche 27 février 2022, à Matosinhos, juste à côté de Porto au bord de l'océan Atlantique.

