Les Bleus qualifiés en cas de victoire contre le Portugal : « Oui mais... ce n’est pas notre objectif »

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Si le match retour contre le Portugal ne semble qu’une formalité pour les Bleus, ce sont d’abord le contenu et la manière qu’on scrutera avec attention. Virtuellement qualifiés pour le 2e tour des éliminatoires, les Bleus peuvent l’être mathématiquement avec un nouveau succès contre la sélection des Quintas. « Oui mais ce n’est pas notre objectif, reprend Vincent Collet. Même si on veut se qualifier. Nous sommes surtout soucieux des victoires. C’est pour ça que ces deux matchs doivent être absolument pris. Ensuite, on jouera une finale de groupe contre le Monténégro. »

Déjà tournés vers les rendez-vous estivaux

Surtout que Boris Diaw, le manager general, et Vincent Collet, le sélectionneur, ont déjà commencé à plancher sur la composition de l’équipe de France pour cet été. Avec en ligne de mire le prochain championnat d’Europe début septembre mais aussi la suite des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023, fin juin / début juillet.

Ce dernier match contre le Portugal pourrait donc avoir son importance au moment des délibérations finales. D’autant plus que certains cadres pourraient être tentés de faire l’impasse sur cette échéance continentale, juste avant la Coupe du Monde 2023 et surtout avant Paris 2024, attendu comme le point d’orgue de l’ère Collet.

Isaïa Cordinier, brillant à Dijon, jeudi, devra montrer la voie à ses coéquipiers, notamment défensivement. « Quand les adversaires sont frais, c’est plus difficile de faire des stops en début de match, même si tu défends bien, explique Vincent Collet. Les démarquages ont de l’importance, la vitesse permet d’échapper à la forte pression défensive et en tout début de match, les équipes s’en sortent mieux mais à un moment donné, elles sont impactées. » Et c’est bel et bien ce qui s’est passé au match aller.

« La défense, un travail de sape »

Au contact des Français jusqu’à la mi-temps (37-33, 20’), les Portugais ont été émoussés au retour des vestiaires, avec seulement 23 points inscrits en 2e mi-temps. « Dans le dernier quart-temps, le Portugal n’arrivait même plus à relancer. La défense est un travail de sape qui dépend de la détermination et de la concentration », continue le technicien normand.

Désireux d’intégrer un ou plusieurs jeunes pour les deux dernières manches contre la Hongrie et le Portugal, Vincent Collet a été contraint d’emmener Hugo Benitez au Portugal, suite à la blessure de David Michineau aux ischio-jambiers. Là aussi, on prépare les échéances futures...