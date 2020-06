Les Coupes du monde U17 2020 annulées

Après l'annulation des EuroBasket jeunes de cette année 2020 en raison de la crise du coronavirus, la FIBA a décidée d'annuler les Coupes du monde U17 de l'été. Les générations 2003, celle des Bleus vice-champions d'Europe U16 (photo), pourraient néanmoins parvenir à disputer une Coupe du Monde, la FIBA étudiant la possibilité d'organiser la compétition en 2021. Reste à savoir si elle concernera les 2003 ou 2004 ?

L'équipe étasunienne, tenante du titre chez les hommes comme les femmes, avait largement battu les équipes de France en finale en 2018. La FIBA a également communiqué de nouvelles dates pour la Coupe du monde U19. L'édition masculine se déroulera du 3 au 11 juillet 2021, alors que la compétition féminine se tiendra du 7 au 15 août 2021.

