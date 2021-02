Les deux duels face à l'Espagne annulés pour les Bleues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

L'annonce est tombée ce mercredi matin, soudainement. Les deux matches amicaux de l'équipe de France féminine contre l'Espagne, prévus vendredi 5 et dimanche 7 février à Toulouse, ont été annulés. Selon le communiqué diffusé par la FFBB, la fédération ibérique a été contrainte d'annuler son déplacement puisque l'un des membres de son staff a été testé positif à la Covid-19. L'ensemble de la délégation espagnole a été placée à l'isolement.

[ COMMUNIQUÉ] Les deux matches France/Espagne annulés à Toulouse, en raison d'un cas de COVID-19 dans le staff espagnol

"C'est avec regret que la FFBB est donc dans l'obligation d'annuler ces deux matches (...) afin de ne faire prendre aucun risque aux joueuses et au staff de l'équipe de France mais aussi aux organisateurs et bénévoles présents", a précisé la fédération française de basketball.

Aucun match depuis près d'un an

Sportivement, l'annulation pose question concernant la préparation des joueuses de Valérie Garnier. Bien que déjà réunis en stage en novembre dernier, les Bleues n'ont plus joué, que ce soit en amical ou en compétition officielle, depuis le 9 février 2020 et une victoire facile contre Porto-Rico (89-51) au tournoi de qualification olympique de Bourges. Voilà donc près d'un an que l'équipe de France n'a pas affronter une autre sélection alors que se profile un été dantesque : Championnats d'Europe suivis des Jeux Olympiques.

L'équipe espagnole de 3X3 qui était logée dans le même hôtel ne peut donc pas se déplacer à l'Insep en fin de semaine pour participer a un tournoi international auquel participer l'équipe de France 3X3.