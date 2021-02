Les deux équipes de France avec Team USA aux JO

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Les équipes de France sont désormais fixées. À près de cinq mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo décalés en 2021, le tirage au sort du tournoi olympique avait lieu ce mardi matin en Suisse. Garçons et filles ont tiré l'équipe ultra-favorite du tournoi olympique, Team USA.

Pour les joueuses de Valérie Garnier, ce sera dans le groupe B. Un groupe piège, malgré les apparences, puisque composé également de l'équipe hôte, le Japon, en fort progrès ces dernières années, ainsi que le Nigeria, équipe double championne d'Afrique en 2017 et 2019.

#Tokyo2020 Un menu costaud pour les Bleues aux JO : l’ogre de la compétition, l’hôte japonais et les championnes d’Afrique.

Team USA

France

Japon

Nigeria pic.twitter.com/UZp4NgIiKO — BeBasket (@Be_BasketFr) February 2, 2021

Si les Bleues affrontent les USA dès le premier tour, cela ne devrait pas les empêcher de rejoindre les quarts de finale puisque les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées ainsi que les deux meilleures troisièmes.

Le tirage complet du tournoi féminin :

Groupe A : Canada, Espagne, Serbie, Corée du Sud

Groupe B : USA, France, Japon, Nigeria

Groupe C : Australie, Belgique, Chine, Porto-Rico



Derrière les Américaines, les tricolores n'auront pas le droit à l'erreur

(photo : Guillaume Poumarède)

Chez les hommes, la tâche s'annonce bien plus ardue et compliquée. Les ouailles de Vincent Collet figurent dans le groupe A avec les USA, donc, mais aussi l'Iran et le vainqueur du tournoi de qualification olympique disputé à Victoria, au Canada. La dernière équipe du groupe A sera parmi les suivantes : Grèce, Chine, Canada, Uruguay, République tchèque et Turquie. La place devrait surtout se disputer entre la Grèce et le Canada, favoris de ce TQO qui aura lieu du 29 juin au 4 juillet.

C'est forcément un groupe relevé pour les Bleus qui devront s'éviter toute frayeur en tentant d'arracher la deuxième place derrière Team USA. Comme dans le tournoi féminin, les deux meilleures troisièmes seront également qualifiés en quarts de finale. Si la France passe le premier tour, elle ne pourra jouer les USA avant les demi-finales.

#Tokyo2020 Du (très) lourd pour les Bleus aux JO !

Team USA

France

Vainqueur du TQO de Victoria (Canada, Grèce, Chine, Uruguay, République tchèque ou Turquie)

Iran pic.twitter.com/kWGY3MlACO — BeBasket (@Be_BasketFr) February 2, 2021

Le tirage complet du tournoi masculin :

Groupe A : USA, France, Iran et (Canada, Grèce, Chine, Republique tchèque, Uruguay ou Turquie)

Groupe B : Australie, Nigeria, (République dominicaine, Serbie, Nouvelle-Zélande, Porto-Rico, Italie ou Sénégal) et (Allemagne, Russie, Mexique, Tunisie, Croatie, Brésil)

Groupe C : Espagne, Argentine, Japon et (Lituanie, Corée du Sud, Venezuela, Pologne, Slovénie et Angola)



Lors de la Coupe du Monde 2014, les Bleus avaient éprouvé toutes les peines du monde

à se débarasser de l'Iran lors du premier tour à Grenade (81-76)

(photo : FIBA)