Les deux France - Espagne à Malaga sont reportés d'un an

ÉQUIPE DE FRANCE

Afin de préparer les Jeux olympiques 2020, les fédérations espagnoles et françaises s'étaient entendues pour leurs équipes nationales masculine et féminine s'affrontent à Malaga puis à Paris. Mais les rencontres de Malaga ont été reportées d'un an par le conseil municipal de la ville annonce l'agence de presse Efe. En effet, à cause du coronavirus, le tournoi olympique a été décalé d'un an. Du coup, il en est de même pour ces rencontres de préparation, d'autant plus que l'Espagne et la France sont engluées dans la crise sanitaire.