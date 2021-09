Les équipes de France 3x3 pour la Coupe d'Europe dévoilées

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

La Fédération française de basketball a officialisé la composition des équipes de France de 3x3 pour la Coupe d'Europe qui aura lieu du 10 au 12 septembre au Trocadéro à Paris. L'équipe de France masculine sera composée par deux joueurs ayant participé au Tournoi de Qualification Olympique en mai dernier, à savoir Antoine Eïto et Charly Pontens, mais aussi Frank Seguela et Jules Rambaut. L'équipe de France féminine aura elle la composition exacte du TQO, avec Migna Touré, Laëtitia Guapo, Marie-Eve Paget et Soana Lucet (qui reprend la place d'Ana-Maria Filip).

La sélection de Karim Souchu et Richard Billant a rejoint l'INSEP ce lundi pour terminer sa préparation.

Le programme du premier jour :