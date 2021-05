Les EuroBasket jeunes 2021 annulés

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Dimanche, la Fédération française de basketball (FFBB) a confirmé que les EuroBasket jeunes 2021 étaient annulés, pour la deuxième année consécutive. A la place, des tournois régionaux seront organisés, sans doute à l'initiative des fédérations.

Seules les Coupes du Monde U19 auront lieu. Du coup, le staff de l'équipe de France U19 masculine a modifié sa liste initiale et convoqué des joueurs des générations 2003 et 2004, en plus de la génération 2002. Un groupe avec peu d'absences de marque, si ce n'est celle de Moussa Diabaté (Michigan, NCAA). Concernant "les 2002", Ibrahima Magassa va sans doute devoir manquer à l'appel suite à sa blessure au genou.

Les 24 joueurs convoqués par Frédéric Crapez seront réunis à Temple-sur-Lot du 2 au 14 juin puis du 18 au 29 juin. De nombreux joueurs devraient cependant arriver en retard puisqu'ils seront toujours en saison LNB.