Les Français battent les États-Unis pour démarrer leur tournoi olympique !

Crédit photo : FIBA

Pour la première fois depuis l'intégration des joueurs professionnels dans l'équipe nationale américaine, celle-ci a perdu deux fois de suite contre une autre sélection. Cette sélection, c'est celle de la France. Les Bleus ont battu Team USA 83 à 76 ce dimanche en ouverture de leur tournoi olympique.

Une défense et un Evan Fournier de haut-niveau

Les joueurs de Vincent Collet ont pris le dessus après la pause, avec un Evan Fournier très inspiré (28 points à 11/22 aux tirs) mais surtout une défense en place (31 points encaissés, 36% de réussite aux tirs au final). Les fautes rapides de Kevin Durant, passé à côté de sa partie (10 points à 4/12 et 2 rebonds en 21 minutes), ont également été une des clés pour les Français. Et si Jrue Holiday (18 points à 5/13, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d'évaluation), arrivé la veille à Tokyo, avait replacé son équipe à +7 à 3 minutes 40 de la fin (67-74), les Bleus ont trouvé Guerschon Yabusele (6 points à 3/4 et 4 rebonds pour 9 d'évaluation en 19 minutes) deux fois sous le panier pour se remettre en confiance. Derrière, ce dernier s'est arraché pour sauver une balle et servir Evan Fournier derrière l'arc, qui a donné l'avantage aux siens (76-74). Bien lancés et solides grâce à l'expérience de Nando De Colo (13 points à 4/11, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 14 d'évaluation en 32 minutes), Nicolas Batum (5 points à 1/4, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 12 d'évaluation en 31 minutes) et l'abattage de Rudy Gobert sous les panneaux (14 points à 5/6 et 9 rebonds pour 19 d'évaluation en 29 minutes), ils ont fini la partie par un 16-2 pour l'emporter de 7 unités.

EL momento del partido.

La acción defensiva de Nando de Colo, el esfuerzo de Yabusele y el triple de Fournier. pic.twitter.com/eqn0AnWPOl — Carlos Barrios (@BarriosWally) July 25, 2021

Après 24 victoires de suite depuis la petite-finale des Jeux olympiques d'Athènes en 2004, les Etats-Unis ont donc perdu. Les Français, avec cet exploit d'entrée, devront garder les pieds sur terre. Ils auront le temps de souffler et de préparer la rencontre, très importante, face aux Tchèques ce mercredi, à 14h heure française.