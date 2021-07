Les Françaises débordées par les Espagnoles

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FEB

11 jours après leur défaite en finale de l'EuroBasket, à Valence, les Françaises sont revenues en Espagne, à Malaga cette fois-ci pour leur premier match de préparation aux Jeux olympiques de Tokyo. Et elles y ont de nouveau perdu. Longtemps devant (22 minutes, contre 13 pour leurs adversaires) grâce à une Marine Johannès en rythme (14 points à 5/11 et 4 rebonds en 21 minutes) et encore Endy Miyem (12 points à 4/8, 5 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes), les joueuses de Valérie Garnier se sont faites débordées dans le troisième quart-temps. En grosse difficulté offensivement lors de la dernière période (8 points marqués), l'équipe de France a fini à -11 (72-61), soit le plus gros écart du match.

La présence d'une seule meneuse de jeu, Marine Fauthoux (6 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 6 balles perdues en 27 minutes), face à une défense très intense, n'a pas aidé à éviter les nombreuses balles perdues (23). Globalement, comme en finale de l'Euro, les Bleues ont souffert offensivement (38,1% de réussite aux tirs).

Dans 48 heures, elles vont tenter d'apporter des corrections pour faire mieux sur le parquet de Bercy, de nouveau contre Alba Torrens - auteure de 19 points à 6/19 et 5 rebonds en 25 minutes pour son retour, après avoir manqué l'Euro à cause de la COVID-19 - & co.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre