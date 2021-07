Les Françaises prennent leur revanche sur l'Espagne avant le Japon

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Julien Bacot FFBB

Après leur fin de match ratée à Malaga jeudi soir, les Françaises ont livré une prestation plus aboutie deux jours plus tard à Bercy pour s'imposer contre l'Espagne 80-75 en match de préparation pour les Jeux olympiques.

Portée par Marine Fauthoux en première mi-temps (11 points, 3 rebonds et 2 interceptions pour 14 d'évaluation à la pause, 15 points à 5/8 aux tirs en 30 minutes au final) et plus globalement par une Gabby Williams plus saignante (17 points à 6/8 aux tirs et 6 rebonds pour 17 d'évaluation en 26 minutes), les Bleues ont fait l'écart au deuxième quart-temps (28-19). Dominatrices au rebond (41 prises à 32) et plus souvent présentes sur la ligne des lancers francs (22/25 contre 6/12), elles ont ensuite conservé entre 5 et 10 points d'avance pour finir le match à +5.

"C'était important de retrouver du positif avec cette victoire, note la sélectionneuse Valérie Garnier. On a retrouvé notre identité, les filles sont revenues dans l'engagement, dans l'intelligence, c'était important qu'on reparte comme cela".

Après cette victoire, les Françaises vont pouvoir souffler avant d'embarquer pour le Japon 10 jours avant le début des Jeux.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques