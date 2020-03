Les Jeux olympiques de Tokyo débuteront le 23 juillet 2021

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo :

On connaît la date des Jeux olympiques de Tokyo, dont le report a été officialisée mardi dernier en raison du coronavirus. Ils auront lieu du vendredi 23 juillet 2021 au dimanche 8 août confirme d'AFP. C'est un report d'un an donc puisqu'ils étaient censés débutés le 24 juillet 2020 et se finir le 9 août.

La Fédération de basketball internationale (FIBA) va maintenant pouvoir plancher sur les nouveaux calendriers internationaux.

Les équipes de France masculine et féminine de 5x5 sont déjà qualifiées pour cette édition. Les équipes de France de 3x3 sont elles en lice.