Les meilleures anecdotes des 10 ans de Catch & Shoot / BeBasket : Le rêve brisé de l'équipe de France au Mondial U19 en Égypte (8/10)

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Au début de l'été 2017, BeBasket a suivi l'équipe de France U19 lors du Mondial au Caire. Le documentaire « Grandir encore », travail inédit dans l'histoire de notre site, raconte cette aventure en immersion avec les Bleuets.

C'est comme si nous avions, nous aussi, perdu. Ce n'est pas la tristesse du supporter déçu, ni celle du reporter qui espérait couvrir une médaille, un exploit. Non, c'est un chagrin sincère, celui de voir ces gamins dont on partageait le quotidien abattus. Éliminée en quarts par le Canada d'un immense RJ Barrett (aujourd'hui New York Knicks), la génération 98, double championne d'Europe U16 et U18, n'ajoutera pas une médaille mondiale à son palmarès. Maudite attaque de zone. Maudits lancers francs.

Ces jeunes joueurs, nous les suivions depuis leur rassemblement à Troyes, dans l'Aube. Dans le jardin de l'hôtel, on nous avait demandé de faire semblant de les prendre en photo le temps que quelqu'un leur balance quelques seaux d'eau depuis le toit. Un gentil bizutage estival qui nous avait, nous aussi, mis de suite dans le bain de la vie de groupe. Pendant deux semaines, nous avons ensuite promené notre caméra et nos questions sous leur nez, au Caire, où se disputait le championnat du monde U19. Nous avons vite découvert que derrière la maturité affichée sur le terrain, derrière les tailles et les corps d'athlètes de haut niveau, se cachait un groupe d'adolescents attachants, chamailleurs et adeptes de blagues potaches, qui nous rappelait parfois nos colonies de vacances. Nous avons partagé leurs repas dans l'immense self où l'on croisait le légendaire John Calipari, coach de Kentucky et de Team USA.

En compagnie du staff de team USA U19 au Caire pour la U19 world cup pic.twitter.com/OQz3KLfpib — Coudray Herve (@hcoudray) July 1, 2017

Nous les avons observés se retrouver dans les couloirs climatisés de hôtel, à l'abris de l'étouffante chaleur cairote, ou dans la chambre du kiné, où les vannes claquaient à chaque instant. Les retours en bus après une victoire, où tout le monde se mettait à chanter. La découverte des pyramides où l'un des joueurs, que l'on avait équipé du micro-cravate, s'amusait à nous raconter des conneries à distance. Nous avons attendus avec eux, anxieux, les résultats du bac. Notre caméra les a suivi jusque dans l'intimité du vestiaire, se faisant oublier au possible. Alors, on a beau travailler sans relâche du réveil au coucher, garder l'indispensable distance journalistique, on s'attache, et les larmes versées après la défaite nous touchent.

À l'hôtel, jour des photos officielles. Les Bleuets disent oui à une mariée qui veut poser avec eux

(photo : Gaëtan Delafolie)



L'exploit aurait-il été possible si Frank Ntilikina et Sékou Doumbouya, les deux héros du titre européen U18, avaient été du voyage ? Notre travail, du coup, aurait-il eu une autre portée ? Aujourd'hui peu importe, ne reste que les bons souvenirs et nous continuons de suivre le parcours de ces jeunots, qu'ils soient en NBA ou en NM1. Adam Mokoka, qui s'amusait à prendre la caméra pour renverser la situation et nous filmer, joue aujourd'hui avec le mythique maillot des Bulls. Killian Tillie, aussi dominant sur le terrain qu'espiègle en coulisses, attend la draft, comme Abdoulaye Ndoye, excellent en Jeep ÉLITE cette année. Enzo Goudou-Sinha et Bastien Vautier, les deux complices, continuent de progresser ensemble à Nancy, en Pro B. Tous, ne sont encore qu'au début de leur carrière.

Pour regarder le documentaire en plein écran, rendez-vous ici.



Rôles inversés avec Adam Mokoka qui filme Fabien Fougère, notre cameraman

(photo : Gaëtan Delafolie)



Les meilleures anecdotes des 10 ans de Catch & Shoot / BeBasket :

À lire demain : Perdu dans le centre d'entraînement du Real Madrid (9/10)