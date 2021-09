Les membres des équipes de France de basket reçus à l'Elysée

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Nicolas Batum

Ce lundi 13 septembre, le président de la République française Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo. L'occasion pour les joueurs de l'équipe de France basket, médaillés d'argent chez les hommes et de bronze chez les filles, d'être décorés de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite. Et pour Emmanuel Macron de se rappeler au bon souvenir du contre décisif de Nicolas Batum sur Klemen Prepelic. "En basket, tout le monde se souvient de ce bloc de Nicolas Batum. Image appelée à orner les chambres des adolescents. Je crois que ça a déjà commencé, en tout cas, je peux en témoigner en ce qui me concerne."

Très belle cérémonie menée par @EmmanuelMacron !



J'avais des frissons à chaque fois qu'il sacrait un athlète : "Mr/Mme... au nom de la République Française, nous vous faisons chevalier de la légion d'honneur" pic.twitter.com/k7OpPYov4l — Sandrine Gruda (@Sandrine_Gruda) September 13, 2021