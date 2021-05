Les neuf partenaires d'entraînement des Bleus à Pau en juillet

ÉQUIPE DE FRANCE

Année particulière oblige, le staff de l'équipe de France masculine a fait le choix de décider d'entrer qui seront les 12 joueurs à partir à Tokyo pour disputer les Jeux olympiques sur place. Seulement, avec la difficulté à organiser des matches amicaux mais aussi l'absence potentielle de joueurs retenus par leur franchise NBA pour disputer les playoffs en juillet, le staff a également décidé de faire venir quatre suppléants et neuf partenaires d'entraînement.

Parmi eux, on trouve deux anciens, qui font leur retour dans le groupe (Paul Lacombe et Mouhammadou Jaiteh) et sept nouveaux : Benjamin Sène, Abdoulaye Ndoye, Terry Tarpey, Jaylen Hoard, Petr Cornelie, Pierre Pelos et Yoan Makoundou. L'occasion de préparer ces derniers à d'éventuelles futures échéances en Bleus, notamment avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2023.

« En raison de la situation sanitaire il a été impossible de mettre en place, comme à l’accoutumée, des rencontres internationales, à l’issue de notre stage à Pau, a rappelé le sélectionneur Vincent Collet. C’est pour cela que nous avons opté pour réaliser des scrimmages (matches d‘entraînement) entre nous. Nous avons donc fait appel à des joueurs qui ont immédiatement répondu présents et je tenais à les en remercier. Ces neuf joueurs nous permettrons de compléter les équipes qui s’affronteront lors de notre stage à Pau et d’effectuer dans le même temps une revue d’effectif importante pour l’avenir. Dans ce groupe il y a également de jeunes joueurs que nous pourrons plus facilement évaluer. Ces joueurs pourraient un jour intégrer, pour ceux qui n’y sont pas déjà, le Team France Basket »

Nom Prénom Naissance Taille Poste Sélections Points Club 2020-2021 SENE Benjamin 13/05/1994 1,84 1 - - Boulazac Basket Dordogne N’DOYE Abdoulaye 09/03/1998 1,95 1/2 - - AS Monaco TARPEY Terry 02/03/1994 1,96 2 - - Le Mans SB LACOMBE Paul 12/06/1990 1,93 2/1 27 138 LDLC ASVEL HOARD Jaylen 30/03/1999 2,04 3/4 - - OKC Thunder (États-Unis) PELOS Pierre 16/08/1992 2,05 4/5 - - JL Bourg Basket CORNELIE Petr 26/07/1995 2,11 4/5 - - EBPLO JAITEH Mouhammadou 27/11/1994 2,06 5 24 46 Gaziantep (Turquie) MAKOUNDOU Yoan 09/08/2000 2,07 4 - - Cholet Basket