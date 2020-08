Les personnalités influentes du basket français : n°11, Sandrine Gruda

ÉQUIPE DE FRANCE

Elle est la deuxième meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France féminine et la troisième meilleure scoreuse de l'ère moderne de l'EuroLeague féminine. Elle fait également partie des toutes meilleures rebondeuses et contreuses de l'histoire de cette compétition. Sandrine Gruda est probablement la plus grande basketteuse de l'histoire du basketball française.

Phénomène dès son plus jeune âge, elle a remporté les titres de MVP de Ligue Féminine de Basket dès 2006 et 2007, à moins de 20 ans. 14 ans plus tard, elle a encore été élue dans le cinq de la saison d'EuroLeague 2019/20. Entre temps, elle a cumulé les titres collectifs et individuels en EuroLeague et WNBA (championne 2016), sans oublier en équipe de France (six médailles internationales).

Très appréciée des médias, de par son parcours bien entendu mais aussi sa personnalité, elle a toujours bien représenté le basketball français, que ce soit avec les Bleues ou au meilleur niveau mondial en club. Reste à savoir si elle voudra terminer sa carrière professionnelle en France, elle a qui a fait un passage à Lyon (devenu l'ASVEL) fin 2017 (18 points de moyenne en LFB). Mais à 33 ans, elle est encore au top de sa carrière, comme l'a rappelé son énorme performance en quart de finale de l'EuroBasket 2019 contre la Belgique (33 points à 11/15 aux tirs et 11/12 aux lancers-francs et 10 rebonds pour 39 d'évaluation).

