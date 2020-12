Les personnalités influentes du basket français : n°4, Vincent Collet

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Sélectionneur ayant coaché le plus de rencontres dans l'histoire de l'équipe de France masculine, ayant gagné le plus de matches et remporté le plus de médailles (cinq), Vincent Collet est surtout celui qui est toujours en poste. Un poste qui lui confère une très grande influence sur le basketball français puisqu'il est chargé de conduire son équipe nationale masculine, sa vitrine.

Une vraie régularité

12 ans après sa nomination, fin 2008 pour succéder à la courte expérience de Michel Gomez, le Normand a connu une régularité sans précédent à la tête des Bleus. S'il a pu encadrer les meilleurs joueurs de l'histoire du basketball français que sont Tony Parker et Boris Diaw, il a aussi atteint le podium mondial les deux fois dans le premier et la deuxième fois sans les deux retraités. Sa campagne à la Coupe du Monde 2019, avec un nouvel exploit contre Team USA (cinq ans après celui face à la grande Espagne à Madrid), lui a d'ailleurs donné un nouveau souffle en équipe nationale après l'échec de l'Euro 2017 (élimination en huitième de finale).

Fin technicien, expérimenté, il connaît le rôle par coeur même si son côté meneur d'hommes a souvent été stigmatisé, et son adaptation au jeu moderne parfois pointée du doigt. Il est toutefois parvenu à trouver un terrain d'entente avec la nouvelle génération et son leader, Evan Fournier, avec qui les relations n'étaient pas au beau fixe en début de carrière.

Avec les stars demain

Désormais libéré de ses contraintes en club, Vincent Collet espère parvenir à obtenir la médaille qui lui manque, celle des Jeux olympiques. Et pourquoi pas retrouver l'or qui lui a échappé depuis 2013, avec notamment l'échec de l'Euro français en 2015, une grande occasion manquée. En parallèle, il suit de près les prochaines générations du basketball français puisqu'il intervient sur des stages mais aussi sur les activités de la filière de haut-niveau, sur le Pôle France ou encore dernièrement lors du camp national à Bourges avec les meilleurs potentiels U15.

