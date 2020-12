Les personnalités influentes du basket français : n°5, Nicolas Batum

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est un Nicolas Batum revigoré qui est arrivé à Los Angeles. Cantonné à un rôle mineur aux Charlotte Hornets ces 18 derniers mois, l'ailier compte bien rebondir. A bientôt 32 ans, le Normand a enfin été libéré par la franchise de Caroline-du-Nord et a ainsi pu rejoindre une équipe qui espère passer un cap cette saison, les Angeles Clippers. Un gros changement qui semble lui redonner des ailes.

Arrivé dans la grande ligue en 2008, il va ainsi entamer sa 13e saison en NBA. A côté de cela, le natif de Lisieux ne s'est jamais désintéressé du basketball français. Après avoir tenté de s'investir à Caen puis au Mans, avoir joué au SLUC Nancy en 2011 lors du lockdown NBA, il a rejoint le projet XXL de son ami et mentor Tony Parker à l'ASVEL. Là-bas, il possède des parts mais s'investit également dans les coulisses, donnant son avis sur la partie sportive, aussi bien masculine que féminine.

Capitaine de l'équipe de France

Son impact va au-delà de l'ASVEL, qui rayonne en France et s'installe en EuroLeague chez les garçons et les filles. Nicolas Batum est le capitaine de l'équipe de France masculine depuis la retraite de Boris Diaw, en 2018. Hormis lors de l'Euro 2017, il a été de toutes les campagnes depuis 2009, remportant cinq médailles (l'or à l'Euro 2013, l'argent à l'Euro 2011, le bronze à l'Euro 2015, la Coupe du Monde 2014 et 2019). Disciple de Vincent Collet qui l'a lancé au Mans en professionnel, il reste proche de ce dernier. Avec les Bleus, il rêve d'ajouter une médaille olympique à ce beau palmarès après les éliminations à Londres et Rio en quart de finale contre l'Espagne. Voire même deux puisqu'il s'imagine boucler la boucle lors de l'olympiade parisienne de 2024.

Passionné par la balle orange, bon client des médias, Nicolas Batum espère continuer à briller sur les parquets avant peut-être d'épouser une autre carrière... Sans doute jamais loin d'un parquet.

