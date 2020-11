Les personnalités influentes du basket français : n°6, Boris Diaw

ÉQUIPE DE FRANCE

Résumer le parcours de Boris Diaw en quelques ne ferait pas honneur à sa riche carrière, marqué par les titres (l'or à l'Euro 2013 avec l'équipe de France masculine A, le titre NBA avec les San Antonio Spurs 9 mois plus tard) mais pas seulement, loin de là. "Babac" ou "3D" c'est une présence continue en équipe de France A de 2001 à 2018 (en 2008 il n'a pas pu jouer à cause d'un problème d'assurance), avec 247 sélections au compteur, comme sa mère. C'est un capitanat acquis très tôt. C'est un personnage rassembleur, aussi polyvalent dans la vie que sur le terrain. Son impact sur les terrains comme dans les vestiaires a permis d'installer l'équipe nationale parmi les plus compétitives en Europe et dans le monde.

Boris Diaw est viscéralement attaché au maillot bleu et continue de s'impliquer pour l'équipe nationale, même une fois les baskets rangées au placard. L'Aquitain fait désormais le lien entre le staff et les internationaux mais représente aussi l'institution auprès d'autres institutions, comme avec la NBA dernièrement concernant la présence des joueurs français de NBA sur la prochaine fenêtre internationale. Son avis concernant le choix du prochain sélectionneur sera sans doute très écouté.

S'il n'a jamais été un homme de prise de position, n'a pas réussi dans son rôle d'actionnaire/dirigeant, à Bordeaux comme aux Metropolitans 92, il a pris des fonctions pour tenter d'améliorer les choses sur place. Boris Diaw reste une légende du sport français, un personnage qui fait l'unanimité et dont la présence est appréciée de tous.

