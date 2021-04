Lituanie - Slovénie - Allemagne : la France dans le groupe de la mort à l'Euro 2022

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : GPJ

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort de l'EuroBasket 2022. L'équipe de France masculine a manqué de chance puisque, située dans le premier chapeau avec l'Espagne, la Serbie et la Grèce, elle est tombée dans le groupe de la mort (le B), composé de la Lituanie (chapeau 2), la Slovénie (chapeau 3, et tenant du titre), l'Allemagne (chapeau 4), la Hongrie (chapeau 5) et la Bosnie-Herzégovine (chapeau 6).

A l'Euro 2017, les Bleus avaient justement perdu en phase de poule contre le futur vainqueur, la Slovénie, avant d'être éliminé par l'Allemagne en huitièmes de finale. Deux ans plus tard, au Mondial 2019 en Chine, ils avaient battu l'Allemagne en ouverture puis sorti la Lituanie au deuxième tour. Quatre sélections qui peuvent aligner plusieurs gros joueurs NBA (Doncic pour la Slovénie, Schröder pour l'Allemagne ou Sabonis pour la Lituanie, entre autres) et dont les confrontations vaudront le détour.

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il faudra terminer dans les quatre premier du groupe.

La composition des différents groupes :

L'Euro 2022 se jouera principalement en Allemagne, du 1er au 18 septembre 2022 mais aussi en Italie, Géorgie et République tchèque.