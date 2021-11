Louis Labeyrie : "Reporter le maillot l’Équipe de France me rend très heureux"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Membre de l'équipe de France masculine à l'EuroBasket 2017, à la Coupe du Monde 2019 puis sur diverses campagnes de qualification, Louis Labeyrie a retrouvé les Bleus ce lundi à Pau après deux ans d'absence. En effet, l'intérieur de Valence n'avait pas été retenu pour les Jeux olympiques et ne pouvait plus jouer ces deux dernières saisons sur les fenêtres internationales, son club ayant passé deux en EuroLeague. Mais celui-ci de retour en EuroCup, il était de nouveau disponible et a logiquement été convoqué par le sélectionneur Vincent Collet.

"Ça fait toujours plaisir, surtout pendant la saison, admet l'ancien joueur de Fos Provence sur Team France Basket. Ça permet de faire une petite coupure mais de rester dans le basket avec des gars qui sont tes potes. Et surtout, reporter le maillot l’Équipe de France me rend très heureux."

"Je veux faire de mon mieux"

Sur le papier, Louis Labeyrie a tout pour être un joueur important de cette sélection. Lui ne pense pas avoir de statut spécifique.

"Je ne pense pas pouvoir dire que je suis un cadre aujourd'hui. Je suis ici comme tout le monde. Je joue pour aider l’Équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 et c’est tout. J’arrive avec mes qualités et je vais faire en sorte de remplir cet objectif."

En cas de bonne performances avec les Bleus sur ces fenêtres, Louis Labeyrie pourrait marquer des points pour revenir dans le groupe France sur les grandes compétitions, comme l'ont eu fait Guerschon Yabusele, Amath M'Baye, Mathias Lessort, Paul Lacombe, Andrew Albicy ou encore Isaïa Cordinier par le passé.

"On vient tous avec cet objectif. Bien sûr en ne privilégiant pas les statistiques au collectif mais le sport de haut niveau ce n’est pas très démocratique. Je vais faire de mon mieux, on verra si ça me permettra de réintégrer cette équipe pour les grandes compétitions."

L'équipe de France affronte le Monténégro vendredi soir à 20 heures, au Palais des Sports de Pau.