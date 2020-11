Marie-Michelle Milapie et Ana Tadic appelées en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

En plus de Kendra Chery, le staff de l'équipe de France féminine a décidé d'appeler deux autres joueuses afin de remplacer Sara Chevaugeon (1,75 m, 27 ans), Aby Gaye (1,95 m, 25 ans) et Magali Mendy (1,75 m, 30 ans), blessées ou convalescentes, sur le stage des Bleues la semaine prochaine à l'INSEP. Il s'agit de Marie-Michelle Milapie (1,92 m, 24 ans) et Ana Tadic (1,93 m, 22 ans).

Marie-Michelle Milapie, tout juste de retour à la compétition, revient en équipe nationale, elle qui compte déjà 7 sélections. Pour Ana Tadic, joueuse de Tarbes, c'est une première.