Marina Malijkovic (Serbie) : "L'équipe qui a le plus gros caractère depuis mes débuts"

Un plan executé à la lettre. Comme lors de l'Euro 2015 (76-68), la Serbie a fait déjouer l'équipe de France en finale, ce dimanche à Valence (Espagne), en finale du championnat d'Europe (63-54). Grâce à cette victoire, la sélection des Balkans glane son deuxième titre sur le Vieux Continent. Le deuxième depuis l'arrivée de l'ancienne entraîneuse de Lyon, Marina Malijkovic, en 2012. En conférence de presse, la Serbe a laissé exprimé sa joie, tout en félicitant son adversaire du soir.

"Félicitations à la France et à la Fédération française pour la constance depuis toutes ces années. Ce n’est pas facile de gagner autant de médailles d’argent. Je veux féliciter chaque joueuse de mon équipe. Je suis tellement heureuse pour Sonja (Vasic, MVP de la compétition). C’est une équipe que j’ai prise en main en 2011. En choisissant mon staff et mes joueuses, je voulais des personnes qui partagaient les mêmes valeurs humaines que moi. Ce sont des bonnes personnes. C’est plus facile d’accepter des défaites lorsque vous êtes avec ces gens-là. C’est l’équipe qui a le plus caractère depuis ma prise de fonction."