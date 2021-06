Marine Fauthoux et Aby Gaye écartées, la liste des 12 joueuses retenues pour l'EuroBasket féminin est connue

Alors que l'équipe de France féminine s'apprête à affronter l'Italie pour son quatrième match de préparation, la liste des 12 joueuses retenues par le staff tricolore a été dévoilée par l'entraîneuse Valérie Garnier et par le Directeur de la Performance et des Équipes de France Jacques Commères.

"L'un des moments les plus délicats dans mon métier"

"Comme je l’ai déjà dit, devoir se séparer de joueuses et annoncer cette liste, est un des moments les plus délicats dans mon métier d’entraîneur de l’équipe de France féminine, explique la technicienne tricolore sur le site de la FFBB, ce mercredi 2 juin 2021. D’autant plus quand il s’agit de joueuses comme Marine Fauthoux et Aby Gaye, qui méritent tout autant de figurer dans la liste finale que les 12 autres joueuses retenues. Je tiens à les remercier pour leur investissement dans cette campagne de préparation, et pour leur engagement sans faille dans ce Groupe France. C’est un choix compliqué, tant notre basket féminin français est talentueux. Il nous reste désormais quatre matches de préparation avec l’équipe finale qui disputera l’Euro, afin d’être prêtes pour le début de la compétition le 17 juin prochain."