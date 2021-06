Marine Johannès : "On a su accélérer en deuxième mi-temps"

ÉQUIPE DE FRANCE

Marine, quel est votre sentiment après votre deuxième victoire, contre la République tchèque dans ce championnat d'Europe ?

La première mi-temps a été plus compliquée pour nous, on a su accélérer en deuxième mi-temps. On savait qu’on allait devoir jouer à 11, sans Olivia (Époupa). On a cette chance, c’est notre identité. Il faut qu’on garde cette intensité, cette concentration et ce jeu rapide qu’on a su développer en seconde période.

La République tchèque a quasiment défendu toute la rencontre en zone. Vous vous y attendiez ?

Cette défense de zone a ralenti notre attaque, on a joué à leur rythme. Mais on a su réagir en deuxième mi-temps en étant un peu plus agressives. Ce regain de forme est d'abord passé par une meilleure efficacité dans le secteur intérieur qui a été beaucoup en difficulté ce (vendredi) soir.

"On a retrouvé nos intérieurs en deuxième mi-temps et elles ont réussi à sortir les ballons"

Il a donc fallu trouver plus de rythme en attaque pour casser leur zone...

Oui, la défense de zone ferme la raquette, donc il fallait trouver plus de rythme. C'était bloqué à l'intérieur mais la zone nous a permis d'avoir des tirs ouverts (extérieurs) mais on ne les a pas mis. C’est un sport d’adresse donc on ne fait pas 100% de réussite aux tirs tous les soirs. On a peut-être été en difficulté mais au final, on a retrouvé nos intérieurs en deuxième mi-temps et elles ont réussi à sortir les ballons.

Les Tchèques n’ont pas hésité à tirer de loin. Les intérieures ont eu un peu de mal à sortir dessus...

Quand on fait 2 mètres, ce n’est pas évident de sortir sur une shooteuse. On sait que les pays de l’Est ont beaucoup de shooteurs.

Il faisait encore une chaleur étouffante au Rhénus, comment gérez-vous ce paramètre ?

Ce n'est pas facile. Franchement, il fait super chaud. Après, on essaye de faire des changements régulièrement pour souffler. Mais il faut s’adapter...

Dimanche, la Russie se présente à l'équipe de France avec comme enjeu la première place du groupe D. Comment abordez-vous cette rencontre ?

Elles ont de très bonnes joueuses intérieurs qu’on connait bien. Il va falloir tout donner, être concentrées. On verra les consignes demain (samedi). On sait que ça va être le match le plus dur de notre poule donc il va falloir être prêtes. On va tout faire pour être premières et éviter de faire ce 8e de finale.

