Mathias Lessort : "Rejouer en EuroLeague est mon objectif après la NBA"

ÉQUIPE DE FRANCE

"On a hâte d’y être." Comme le général Andrew Albicy qui trépigne d’impatience à l’idée de (re)partir à la guerre, Mathias Lessort (2,06m, 25 ans) a une motivation débordante à quelques heures du premier match contre le Monténégro (20h45). "C’est un match très important", dit l’ancien Espoirs de l’Élan Chalon. "Mais on veut gagner les deux rencontres et pas simplement se qualifier. Si on l'emporte contre le Monténégro, on ne peut pas arriver la fleur au fusil et croire que l’on est en vacances."

Des vacances, l’énergique poste 5 de l’AS Monaco n’en aura point : il ne pourra pas camper dans la raquette. "Il faut qu’on utilise nos capacités athlétiques qui sont supérieures aux leurs. Et après, on aura juste à jouer notre jeu et à respecter nos principes."

"Contre le Monténégro, je m'attends à tout"

Auteur d’un bon match contre l'Allemagne à Pau en novembre dernier (17 points à 7/7 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d'évaluation), l’intérieur aux 24 sélections sera sans doute craint par les hommes de Bosko Radovic. "Je m’attends à tout", rétorque-t-il. "On verra en début de match comment ils vont me défendre. Mais s’ils me trappent, ça libérera d’autres joueurs. On a un bon collectif, on arrive bien à jouer ensemble."

Intéressant avec la Roca Team en EuroCup (11 points à 62,5% de réussite aux tirs et 5,5 rebonds pour 13,4 d'évaluation en 14 rencontres), le natif de Fort-de-France (Martinique) ne cache pas ses ambitions. "Rejouer en EuroLeague est mon objectif après la NBA", avoue celui qui est suivi par l'Anadolu Efes Istanbul. "Mais ça ne me manque pas car je suis heureux à l’AS Monaco. Quand on y a déjà goûté, on a envie d’y retourner."