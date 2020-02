Méfiance face au Monténégro de Justin Cobbs

Ne l'appelez plus Justin Cobbs mais désormais Dzastin Kobs. Champion de France avec Le Mans en 2018 après être passé par le BCM Gravelines-Dunkerque en 2016/17, l'actuel meneur du Budućnost Podgorica qui a honoré sa première sélection lors de la victoire face à la Grande-Bretagne vendredi (81-74), sera l'une des menaces à contrôler pour la France lors de ce deuxième match qualificatif à l'EuroBasket 2021. Pour avoir notamment croisé sa route en demi-finale des playoffs en 2017/18 avec Strasbourg, l'entraîneur Vincent Collet connaît très bien les caractéristiques du cousin de Russell Westbrook.

"On connait bien sa capacité de un-contre-un, dans le jeu intermédiaire et dans la percussion, a commenté le technicien normand devant la presse. (Justin) Cobbs joue beaucoup les pick and roll, presque toutes les formes de jeu se terminent par un pick and roll axial où c'est souvent lui qui est concerné mais quand ce n'est pas lui, c'est (Nikola) Ivanović, lui aussi est plutôt fort en 1 contre 1 et dans ces situations-là. On aura des problématiques défensives qui vont encore une fois être importantes."