Mondial U19 : D'une courte tête, après prolongation, l'Espagne l'emporte face à la France

Crédit photo : FIBA

Les Espagnols ont eu le dernier mot. Menés de 3 points à 50 secondes de la fin sur un dunk de Victor Wembanyama (22 points, 10 rebonds, 6 contres en 32 minutes), les Ibériques ont eu les nerfs solides. Ruben Dominguez (14 points mais à 5/19 aux tirs !) a inscrit les quatre derniers points pour sa sélection, deux sur lancer francs plus un tir en pénétration à 3,5 secondes de la fin. Battue d'un point par l'Argentine hier, l'Espagne prend sa revanche.

Wembanyama manque le lancer de la victoire

Bien lancée dans cette partie (2-16, 8e puis 8-16, 10e) grâce à un Wembanyama adroit de loin et une domination physique de l'ensemble de l'équipe, la France a ensuite eu toutes les peines du monde à attaquer la défense de zone espagnole. Résultat, un bien faible 32% aux tirs sur l'ensemble du match dont 21% de loin. Petit à petit les Espagnols ont grappillé leur retard au point de prendre pas mal d'avance à 3 minutes de la fin (52-44, 37e). Mais aussi surprenant soit-il, les Espagnols n'ont plus inscrit le moindre point et Wembanyama en a profité pour permettre aux Bleuets de raccrocher le wagon. L'intérieur français a inscrit 7 des 8 points de l'équipe et a même manqué l'avant-dernier lancer franc qui aurait permis à la France de passer devant au score et de probablement l'emporter. Toutefois ce 8-0 aligné en 3 minutes était un peu miraculeux et permettait aux hommes de Frédéric Crapez de disputer la prolongation. La suite est connue...

What a win for @BaloncestoESP @Rubenovic09 wins the game with 3 seconds left to snatch it away from ! #FIBAU19 pic.twitter.com/Q9ohryqIFn — FIBA (@FIBA) July 4, 2021

L'Équipe de France devra impérativement se reprendre mardi (14h30) face à l'Argentine, actuelle leader de la poule avec 2 victoires en 2 matchs.

