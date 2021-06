Mouhammadou Jaiteh et Ismaël Kamagate avec les Bleus pour débuter la préparation

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Ce vendredi, l'équipe de France masculine a démarré ses entraînements pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo. Problème : Nicolas Batum, Rudy Gobert, Timothé Luwawu-Cabarrot, Axel Toupane, Thomas Heurtel, Moustapha Fall et Guerschon Yabusele ne sont pas là. Si Jaylen Hoard et Petr Cornelie, tous deux suppléants, font déjà le nombre, c'est également le cas de Mouhammadou Jaiteh et Ismaël Kamagate, présents à Pau en tant que "partenaires d'entraînement". "Ils resteront avec le groupe France aussi longtemps que nécessaire", prévient la Fédération française de basketball. Le reste des partenaires d'entraînement est attendu le 1er juillet.