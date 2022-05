Moustapha Fall "franchement indifférent" au sujet de la naturalisation possible de Joel Embiid

Le fantasme sportif ou l'éthique ? Depuis un mois, le basket tricolore se torture l'esprit au sujet de la demande de naturalisation de Joel Embiid en vue d'intégrer l'équipe de France. Les Bleus renforcés par l'un des deux meilleurs pivots du monde, forcément une opportunité unique mais qui pose de fortes interrogations morales... Parmi elles, le sort réservé aux pivots remplaçants, Moustapha Fall et Vincent Poirier, très précieux dans les récentes campagnes réussies de la sélection nationale. Interrogé par L'Équipe, Rudy Gobert les a inclus dans l'équation de sa réflextion. « On a un groupe qui a commencé à construire quelque chose, qui sort d'une médaille d'argent olympique. Les Vincent Poirier, Moustapha Fall sacrifient chaque été pour être là, il y a les jeunes, Victor Wembanyama... Je n'ai pas d'avis définitif. [...] Nous avons donc besoin d'avoir une conversation pour voir ce que tout le monde, joueurs, staff, en pense. Vincent, par exemple, est comme un frère pour moi. Je veux savoir ce qu'il en pense sincèrement. »

Car pour le coup, s'il n'est sûrement pas trop compliqué d'imaginer son avis, l'intérieur du Real Madrid se garde bien de donner son opinion en public. Interrogé mercredi dernier en marge du Final Four de l'EuroLeague, le pivot aux 39 sélections s'en est sorti par une pirouette.

« Je viens en équipe de France parce que je prends plaisir à venir avec les gars. Je représente mon pays. Ça me fait kiffer d'y aller ! Ça me prend la moitié de mon été, bon... Après, si on prend quelqu'un d'autre que moi, tant pis. J'ai déjà trois médailles. Non, deux. Trois avec celle de cet été en or ! Moi, je kiffe. Là, je suis en train de travailler mon dribble, mon shoot, pour être back-up d'Evan (Fournier, à l'arrière). Ça va bien se passer. »