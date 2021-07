Nando De Colo dans le Top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire : récit d'un amour bleu

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Qu'il paraît loin ce week-end toulonnais de février 2008 où la France du basket découvrait le talent inouï d'un gamin de 20 ans au cours de la Semaine des As... L'acte de naissance de Nando De Colo sur la grande scène, le point de départ d'une carrière somptueuse, avec l'équipe de France en fil rouge estival.

Mercredi, contre la République tchèque, l'enfant de Rivière a honoré sa 181e sélection sous le maillot bleu, s'invitant ainsi dans le Top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire, à égalité avec un certain Tony Parker qu'il dépassera samedi à l'occasion de la rencontre sans enjeu face à l'Iran (où il devrait également dépasser les cap des 2 000 points en carrière internationale). Un petit accomplissement qui vient récompenser une immense fidélité au maillot national puisque NDC n'a jamais manqué une seule campagne depuis 2008, ratant simplement la Coupe du Monde 2014 et les matchs des fenêtres internationales pour des raisons indépendantes de sa volonté (fracture de la main en préparation et conflit FIBA - EuroLeague).

Flashs et frustrations

L'incarnation du dévouement pour l'équipe de France, d'autant plus méritoire que l'histoire fut délicate à se mettre en route. Passé son premier été sous Michel Gomez, Nando De Colo n'a connu que Vincent Collet comme sélectionneur et a longtemps peiné à s'adapter à sa philosophie, laissant souvent poindre sa frustration d'être utilisé comme shooteur exclusif alors qu'il brillait en tant que créateur en club. Régulièrement peu utilisé, parfois hésitant comme lors d'un Mondial 2010 où il eut du mal à se situer en tant que meneur titulaire, souvent réduit à des miettes derrière Tony Parker, l'ancien joueur de Cholet Basket a enchaîné les hauts (un rôle majeur pour renverser la Grèce lors d'un quart de finale mal embarqué en 2011) et les bas (0 d'évaluation contre l'Espagne en quart de finale des JO 2012). Mais il a surtout su attendre son heure.



De Colo en 2011, encore à l'heure des tâtonnements en sélection

(photo : Sébastien Meunier)

Patron sur le terrain... et en dehors

Les responsabilités lui sont tombées dessus en 2015, lors d'un EuroBasket disputé dans son Nord-Pas-de-Calais natal où il a véritablement pris le pouvoir en équipe de France, se faufilant jusqu'au meilleur cinq de la compétition. Depuis, il n'a plus jamais lâché les clés du camion et forme désormais, avec Evan Fournier, un duo étincelant, qui a eu le mérite d'apprendre de ses échecs, à l'image de la désastreuse campagne de 2017 où De Colo avait été transparent lors du huitième de finale contre l'Allemagne. Deux ans plus tard, en Chine, il acceptait de sortir du banc pour le bien de l'équipe et s'offrait une Coupe du Monde majestueuse.

Entre adresse, altruisme et intelligence de jeu, le combo-guard du Fenerbahçe Istanbul est désormais le vrai patron des Bleus. Et une référence absolue sur la scène FIBA. Une métamorphose qui s'observe aussi dans les coulisses puisque le jeune et taiseux De Colo, au discours sans vague, s'est progressivement transformé en leader, en capitaine de route qui assume les prises de parole dans le vestiaire. Et puisqu'il a récemment déclaré à L'Équipe que « ce serait génial » d'être encore là pour Paris 2024 si son physique suivait, il n'a peut-être pas fini non plus de prendre de l'envergure dans les livres d'histoire... Au niveau des sélections, et ailleurs... Il n'est plus qu'à 93 points de prendre également place parmi le Top 10 des meilleurs marqueurs de l'équipe de France.

Les 10 joueurs les plus capés de l'histoire :

Hervé Dubuisson : 259 sélections Jacques Cacemire : 250 sélections Boris Diaw : 247 sélections Florent Piétrus : 230 sélections Éric Beugnot : 212 sélections Jean-Michel Sénégal : 210 sélections Jacques Monclar : 201 sélections Stéphane Ostrowski : 193 sélections Philip Szanyiel : 192 sélections Tony Parker et Nando De Colo : 181 sélections



De Colo - Fournier, ici après la médaille de bronze mondiale, en route vers un titre majeur ?

(photo : Sébastien Grasset)

Les cinq merveilles de Nando De Colo en équipe de France

France - Belgique 2008

Rarement a-t-on assisté à une entrée aussi tonitruante sur la scène internationale. Pour son premier match en compétition officielle, au sein de l'assemblage baroque constitué par Michel Gomez, Nando De Colo régale le Palais des Sports de Gentilly en inscrivant 28 points à 100% (9/9) en 27 minutes contre la Belgique (82-63). « Nando De Colo est un jeune qui va aller loin », prédit alors son coéquipier de l'époque, William Gradit.

France - Lituanie 2011

Après un EuroBasket 2009 à faible temps de jeu, marqué par un buzzer beater mortifère contre la Grèce, et un Mondial 2010 chaotique, NDC livre son premier match référence de l'ère Vincent Collet dans l'enfer de Vilnius, face à l'hôte balte. Scotché à 2,2 points de moyenne jusque-là, il ruminait la veille en conférence de presse : « Si l'on me donne le temps et les responsabilités, je pourrais montrer ce que je sais faire ». Promesse tenue dès le lendemain : 21 points, 4 rebonds et 5 interceptions en 26 minutes, dont 13 unités dans le dernier quart-temps afin d'abattre la Lituanie (73-67). « Il était en transe », dira même le sélectionneur.

France - Serbie 2015

L'été où il a pris une nouvelle dimension en équipe de France. Deux jours après l'immense désillusion vécue en demi-finale contre l'Espagne dans le volcan de Villeneuve d'Ascq, Nando De Colo se remobilise pour aller arracher la médaille de bronze. 20 points à 7/12, 3 rebonds et 4 passes décisives en seulement 23 minutes face à la Serbie de son coéquipier Milos Teodosic (81-68). La médaille de l'orgueil.

France - Canada 2016

Au sortir de la plus belle saison de sa carrière, l'Arrageois livre un TQO fabuleux à Manille, vite éclipsé par le fiasco de Rio. Élu MVP du tournoi de qualification olympique, il passe notamment 27 points aux Philippines avant de régaler contre le Canada en finale (22 points à 8/12, 5 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes).

France - États-Unis 2019

Héros malheureux d'un match sublime contre l'Australie 48 heures avant qui avait propulsé les Bleus dans les bras de Team USA, Nando De Colo a assumé un rôle fondamental dans le vestiaire pour dédramatiser l'approche de cet évènement, si l'on en croit les témoins de l'époque. Et sur le terrain, derrière, il a livré un récital. En sortie de banc, sa maîtrise a particulièrement impacté les ouailles de son ex-entraîneur Gregg Popovich. Surtout, son money-time sera un modèle du genre : 11 points dans le dernier quart-temps, 7 fautes provoquées et 9/10 sur la ligne des lancers-francs afin de verrouiller l'un des plus grands exploits de l'histoire du basket tricolore (89-79).

Le palmarès de Nando De Colo avec l'équipe de France :

Champion d'Europe 2013

Vice-champion d'Europe en 2011

Médaillé de bronze à l'EuroBasket 2015 et la Coupe du Monde 2019

Élu dans le meilleur cinq de l'EuroBasket 2015

MVP du TQO 2016

1997 points marqués



Ici en 2015, Nando De Colo est désormais le leader incontesté des Bleus

(photo : Sébastien Grasset)