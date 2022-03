Nando De Colo ne jouera pas l'Euro 2022 !

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est un énorme coup dur pour l'équipe de France. Nando De Colo (1,96 m, 34 ans, 185 sélections en équipe de France) ne sera pas à l'EuroBasket 2022. Rentré exténué des Jeux olympiques 2021, l'arrière/meneur a connu un début de saison compliqué avec le Fenerbahçe Istanbul avant de se blesser à la main. De plus, papa de deux filles, le natif d'Arras a besoin de passer du temps avec sa famille avant de vivre deux dernières compétitions internationales, la Coupe du Monde 2023 et les Jeux olympiques 2024. Si bien qu'il a vite décidé de renoncer à ce qui aurait été son 13e tournoi international avec les Bleus, et l'a rapidement faire savoir au sélectionneur Vincent Collet, qui a pris la nouvelle "avec philosophie", a décrit ce dernier dans L'Equipe :

"Il me l'a annoncée il y a quelques mois et je sais que ce n'est pas un arrêt définitif, bien au contraire. Il a besoin de souffler et je suis bien placé pour connaître les cadences des calendriers qui s'alourdissent. Je connais aussi sa situation familiale, avec ses filles qui grandissent et ont besoin de voir leur père. Je ne suis pas surpris, d'autant qu'il fait partie de ceux qui sont toujours venus, dès le premier jour et avec un investissement toujours remarquable."

L'été dernier, à Tokyo, Nando De Colo avait été replacé meneur avec les blessures d'Andrew Albicy et Frank Ntilikina. Le Nordiste avait réalisé une compétition de grande qualité (13,5 points et 6,2 passes décisives en moyenne) et les Bleus avaient atteint la finale, lors de laquelle ils n'étaient pas passés loin du titre face aux Etats-Unis.

"Ce qu'apporte Nando est irremplaçable, continue Vincent Collet. C'est un taulier, et de plus en plus. Son influence n'a jamais cessé de grandir, ses JO ont été une pure merveille, en termes de leadership, c'est le plus grand Nando De Colo que j'ai coaché dans ma carrière. Je ne l'avais jamais vu défendre à ce niveau-là, un peu à l'image de notre équipe. C'était la plénitude. Il est notre conscience des codes du jeu international, dans la complémentarité avec nos autres leaders. Il faudra trouver le moyen d'être performants sans lui, on ne va pas baisser les bras."

Qui pour le remplacer à l'arrière ?

Pour le remplacer sur la ligne arrière, il existe de nombreux candidats. Quatre meneurs sont en concurrence pour trois places à la mène (Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Frank Ntilikina et Théo Maledon). A l'arrière, Evan Fournier sera sans nul doute le titulaire. Reste à savoir qui prendra son relai en sortie de banc ? Elie Okobo, auteur d'un début de saison sensationnel avec l'ASVEL, part peut-être avec une longueur d'avance. A moins qu'Isaïa Cordinier, dans un profil et complémentaire du reste des arrières, n'intègre les 12.

Espérons désormais qu'aucun autre cadre ne se porte pâle pour cette compétition, alors que l'équipe de France possède (ou possédait, avant cette annonce ?) le statut de favori. En effet, les Bleus ont terminé à la première place des nations européennes aux Jeux olympiques 2021. Ils courent après l'or depuis l'Euro 2013, remporté en Slovénie. Un or qui avait consacré la génération Parker. Celle qui lui a succédé a besoin de valider ses beaux étés par un titre international.