NGT : Le Pôle France réussit son entrée contre Cedevita Olimpija Ljubljana

Crédit photo : Djordje Kostic Zvezda

Cette année, le Pôle France participe au Next Generation Tournament de Belgrade et non plus de Kaunas. Pour son premier match, l'équipe de Jean-Aimé Toupane s'est imposée 75 à 60 contre les U18 du Cedevita Olimpija Ljubljana. L'équipe croato-slovène était pourtant en tête à la pause (37-43). Mais l'impact physique des U18 français a fait la différence après la pause avec notamment 4 points encaissés dans le dernier quart-temps. Maladroits (4/18 à 3-points), les Polistes ont dominé le rebond (47 prises à 32) avec notamment Brice Dessert (14 points et 15 rebonds).

Une entame réussie avant d'affronter Gdynia pour le deuxième match ce samedi à 10h.