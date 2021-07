Nicolas Batum : "Se servir de la défaite pour savoir ce qu'il ne faut pas faire"

Ce dimanche, pour son troisième et dernier match de préparation des Jeux olympiques, l'équipe de France masculine s'est inclinée 81-75 contre le Japon. Les Bleus ont pris l'eau dans le deuxième quart-temps. Et s'ils sont revenus, au point d'égaliser à 74 partout à 5 minutes de la fin, ils n'ont pas réussi à déborder le pays hôte du tournoi olympique. Le capitaine Nicolas Batum revient sur la rencontre :

"On ne va pas trouver d'excuses, on a des circonstances (atténuantes), mais quoi qu'il arrive on n'a pas mis de rythme. On voit que si on ne met pas de rythme, au haut-niveau contre nimporte quelle équipe on aura des problèmes. On a eu un sursaut d'énergie et d'orgueil en deuxième mi-temps. L'important est de savoir comment on va se servir de ce match-là. En se disant : ''OK ce n'est pas grave, on est arrivé il y a deux jours, on est fatigué.'' On peut rentrer vite (en France). Des matches de préparation en équipe de France, j'en ai connu des bons ou des moins bons, on a toujours su comprendre qu'est ce qui n'a pas été et souvent derrière ça c'est bien passé. Il faut se servir de ça pour justement savoir ce qu'il ne faut pas faire. On a aussi montré des bons trucs à un moment donné mais c'est vrai qu'on manque aussi d'entraînements ensemble. Rudy (Gobert) et moi, on n'a fait que trois entraînements avec l'équipe. On a une grosse semaine pour se préparer et mentalement être prêts."