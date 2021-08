Nicolas Batum après son contre décisif sur Prepelic '' Je savais que j'allais l'avoir ''

L'esthétique de bras déployés à l'infini. L'image du contre réalisé par Nicolas Batum à deux secondes de la fin de la demi-finale contre la Slovénie (90-89) restera probablement comme l'un des moments forts de l'histoire du basket français. Le capitaine des Bleus, auteur d'une magnifique prestation défensive (3 points à 1/5 de réussite aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 contres) a commenté cette dernière action au quotidien l'Equipe.

'' Sur la dernière action... je vois qu'il reste 14 secondes, que le ballon est dans les mains du meilleur attaquant au monde actuellement, bon. Timothé (Luwawu-Cabarrot) fait un bon switch, Doncic donne la balle, je vois Prepelic et je me dis, "non non non, il faut que je fasse ce stop". Ça devait faire cinq ans que je n'avais pas fait un contre comme ça, depuis mes années Portland. Je savais que j'allais l'avoir. Je suis heureux de vivre ça et d'amener ça à la France. Je devais me rattraper de tout ce que je fais depuis quelques temps. ''