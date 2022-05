Nicolas Batum prévoit de finir sa carrière lors des JO de Paris

Sa saison 2021-2022 terminée mi-avril avec l'élimination des Los Angeles Clippers lors du play-in, Nicolas Batum (2,03 m, 33 ans) a dressé le bilan dans L'Equipe. Le capitaine de l'équipe de France a pu de nouveau s'expliquer sur les raisons de son forfait à l'EuroBasket 2022. Le Normand souhaite se préparer physiquement pour les deux ans qui l'attendent. Deux années qui seront tout simplement les dernières de sa carrière professionnelle puisqu'il annonce vouloir s'arrêter après les Jeux olympiques de Paris, en 2024 :

"Je ne suis pas fatigué, je sais très bien que je pourrai jouer cet été. Et je n'ai jamais dit que c'était pour me reposer, hein ! Mais j'ai envie d'être prêt. Je veux jouer encore deux ans et idéalement, ce serait : aller loin avec les Clippers, Coupe du monde, encore aller loin avec les Clippers, puis Jeux Olympiques de Paris et y finir ma carrière. Pour enchaîner tout cela, non-stop, je veux me (il insiste sur ce mot) préparer au mieux. Ce n'est pas farniente sur la plage !"