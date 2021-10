Nicolas Batum reçoit le Trophée Alain Gilles, qui récompense le basketteur français de l'année 2021

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB Agathe Breton

C'est Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) qui a reçu le Trophée Alain Gilles, qui récompense le meilleur basketteur français, pour cette année 2021. Le capitaine de l'équipe de France masculine a été relancé en NBA par les Los Angeles Clippers, avec qui il a atteint les finales de conférence pour la première fois de sa carrière. Moin de deux mois plus tard, il a atteint la finale des Jeux olympiques de Tokyo. Pour cela, il a réalisé un énorme quart de finale contre l'Italie et contré le tir de la victoire du Slovène Klemen Prepelic, en demi-finales.

Humble, le Normand estime qu'un autre joueur aurait pu recevoir ce trophée. "(Je ne m'y attendais) Pas forcément (il sourit)… quand on voit la saison de Rudy Gobert, d’Evan Fournier, d’Alexia Chartereau, de Sandrine Gruda. Pourquoi moi ? Surtout quand on regarde où j’étais il y a 10 mois. C’est d’ailleurs sans doute ça qui a fait pencher la balance."