Nicolas Batum renonce à l'EuroBasket 2022 !

Du quatuor de leaders des Jeux Olympiques 2021, il n'en reste plus que deux en prévision de l'EuroBasket 2022 : Evan Fournier et Rudy Gobert. Après Nando De Colo, Nicolas Batum (33 ans) vient à son tour de déclarer forfait pour le prochain championnat d'Europe. Dans une interview accordée à First Team, le capitaine des Bleus a détaillé les raisons de sa décision : la fatiguée née de l'enchaînement des compétitions, la perspective d'une saison capitale l'an prochain en NBA avec enfin le retour du duo Kawhi Leonard - Paul George et le besoin de passer du temps en famille, lui qui vient tout juste d'être papa d'une petite fille.

Il ne disputera plus jamais de championnat d'Europe

Ainsi, sept ans après sa dernière apparition amère à Villeneuve d'Ascq, marquée par son 0/3 aux lancers-francs à la fin de la prolongation contre l'Espagne en demi-finale, Nicolas Batum ne disputera certainement plus jamais de championnat d'Europe. Déjà au repos lors de l'édition 2017, le héros de Saitama arrêtera vraisemblablement sa carrière internationale après les Jeux Olympiques 2024.

Nicolas Batum en 2015, ce qui restera son dernier championnat d'Europe

Vu à quatre reprises sur la scène continentale depuis l'EuroBasket de 2009 en Pologne, l'ailier aux 155 sélections a tout gagné : la médaille de bronze en 2015, l'argent en 2011 et la récompense suprême, la médaille d'or en 2013 où il avait été le meilleur marqueur de la finale (17 points, 6 rebonds et 2 interceptions contre la Lituanie). Le Normand a maintenant un été de repos devant lui afin de se préparer à aller chercher les deux titres manquant à sa collection : l'or mondial et l'or olympique. Vaste programme !

Un vide difficile à combler

Quoiqu'il en soit, son absence représente un nouveau coup dur pour le sélectionneur. Outre la plus grosse action de l'histoire du basket français, Nicolas Batum a prouvé l'été dernier qu'il restait un joueur capital dans le dispositif tricolore, en témoigne son incroyable performance en quart de finale contre l'Italie (15 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres pour 29 d'évaluation). Capitaine de route des Bleus, il avait même disposé de son temps de jeu le plus élevé en carrière internationale (30 minutes de moyenne) ! Son forfait permettra tout de même de préparer la relève sur les postes 3 et 4 en vue de l'avenir post-Paris 2024. Même si son dernier (et premier) forfait n'est pas de nature à rassurer : sans Batum, l'équipe de France avait mordu la poussière dès les huitièmes de finale de l'EuroBasket 2017.