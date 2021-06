Nouvelle désillusion pour les Françaises en finale de l’EuroBasket

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après 2015, voilà 2021. Six ans après sa défaite contre la Serbie, l’équipe de France féminine s’est de nouveau inclinée en finale du championnat d’Europe contre la bande de Marina Maljkovic (défaite 54 à 63).

Privées de jeu rapide et de jeu intérieur

Probablement crispées par l'enjeu, les Françaises ont d'abord eu du mal à développer leur jeu de relance. Les protégées de Valérie Garnier ont longtemps été en manque de rythme et coupées de leur secteur intérieur (seulement 4 points dans la raquette à la pause). Menées de treize points dans le milieu du 2e quart-temps et sans solution face à des Serbes proches de la perfection, la meilleure attaque de la compétition a été trop vacillante, avec 10 ballons perdus à la pause (pour 8 passes décisives). Jusqu’à ce que Sarah Michel (6 points mais à 2/8 aux tirs) et Gabby Williams (5 points à 2/5 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes pour 10 d'évaluation) ne remettent un peu d’huile dans le moteur.

Les Françaises déjouent

Sauf qu’au retour des vestiaires (26-31, 20’), les Françaises ont eu de la peine à raviver la flamme. À croire que les trois dernières minutes de la première mi-temps n’étaient qu’une étincelle. Pas assez mobiles en attaque, les Bleues ont totalement perdu pied avec un 10 à 0 en un peu moins de cinq minutes (26-41, 25’).

Revenues sous la barre des dix points (40-48, 30’) grâce à la combativité d’Alexia Chartereau (6 points à 2/5 aux tirs et 5 rebonds pour 8 d'évaluation en 21 minutes) et d’Helena Ciak (7 d'évaluation en 10 minutes), les Françaises ont déjoué, avec une Sandrine Gruda (4 d'évaluation en 27 minutes) et une Marine Johannès (6 d'évaluation en 31 minutes) loin de leurs standards.

Les derniers tirs primés de cette dernière n'auront eu le mérite que de réduire l'écart. Au terme d'un match maîtrisé de A à Z, d'une nette domination dans la préparation du match et l'exécution tactique, les joueuses de Marina Maljkovic ont battu celles de Valérie Garnier de 9 points et sont de nouveau championnes d'Europe. C'est la cinquième finale d'Euro perdue de suite pour les Français, après 2013, 2015, 2017 et 2019.

Apèrs cette nouvelle désillusion, les tricolores n'auront guère le temps de tergiverser puisqu'elles entameront rapidement leur "deuxième mi-temps" de l'été dixit Valérie Garnier, avec les Jeux olympiques de Tokyo (26 juillet au 8 août 2021). Mais pour l'EuroBasket, l'or attendra encore...

