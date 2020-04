Officiel : La FIBA Europe annule les 16 Euros jeunes de l'été

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

Comme annoncé ce mardi, les compétitions internationales jeunes n'auront pas lieu cet été en raison du coronavirus. La FIBA Europe vient d'officialiser l'annulation des 16 EuroBasket jeunes - U16, U18, U20, masculines et féminines, divisions A, B et C comprises - prévues durant l'été 2020.

C'est le ranking des équipes nationales jeunes qui servira pour qualifier les sélections U18 à la Coupe du Monde U19 2021. Aussi bien chez les garçons (deuxième nation européenne) que les filles (deuxième nation européenne), l'équipe de France sera ainsi qualifiée.