Officiel : Les Jeux olympiques de Tokyo reportés !

L'intensification des mesures pour contrer la propagation du coronavirus mais aussi les différentes déclarations de ces derniers jours de membres du Comité International Olympique (CIO), de sportifs de renom et de responsables politiques de différents pays ont accéléré l'idée d'un report des Jeux olympiques de Tokyo.

Ce mardi, le premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé au président du CIO Thomas Bach de reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Ce qu'il a accepté. Prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ils ont auront lieu au plus tard à l'été 2021. C'est la première fois en temps de paix que les JO sont reportés.

Le calendrier de la FIBA bouleversé ?

Du coup, les EuroBasket masculins et féminins 2021 devraient être repoussés à 2022. La Coupe du Monde féminine 2022 devra elle aussi être repoussée, peut-être à 2023, comme l'édition masculine.

Concernant l'équipe de France, on peut s'attendre à ce que le staff, qui arrivait en fin de contrat, soit prolongé d'un an pour finir son cycle sur la prochaine olympiade.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8