Olivia Epoupa de retour avec les Bleues : "C'est beaucoup d'intensité, il faut hausser notre niveau de jeu"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

"Je me sens mieux, c'est pour ça aussi que je suis là". Blessée à la cheville lors du premier match de l'Euro en juin 2021, Olivia Epoupa (1,65 m, 27 ans) revient en équipe de France avec l'ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde. La meneuse de Lattes-Montpellier avait manqué la médaille de bronze à Tokyo et le rassemblement de novembre avec les Bleues, pour des douleurs à cette même cheville : "Je suis contente de revenir. Il faut savoir accepter la situation pour rebondir". De retour chez les Bleues après un EuroBasket gâché et des Jeux olympiques manqués, la Parisienne ne veut sous-estimer aucun des adversaires de l'équipe de France lors du tournoi de Belgrade. "Il faut faire preuve d'adaptabilité, au niveau international les erreurs se paient cash".

ELLES SONT DE RETOUR ! #EDFBasket pic.twitter.com/6j5ZhKQlqb — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) February 3, 2022

"Avoir le même état d'esprit contre tous les adversaires"

La saison est forte en intensité pour la meneuse des bleues, qui cumule LFB, EuroLeague et matches en équipe nationale : "Enchaîner les matchs, c'est beaucoup d'intensité. Retrouver l'équipe de France, il faut hausser notre niveau de jeu. Ce n'est pas simple en pleine saison, mais les joueuses ont l'habitude". Depuis plusieurs années, les basketteuses jouent ces tournois avec leurs équipes nationales au milieu des saisons en club.

Pour ces qualifications à la Coupe du Monde 2022, Olivia Epoupa se méfie donc de chaque adversaire : "Il faut avoir le même état d'esprit. C'est sur qu'il faut s'adapter au style de jeu auquel on sera confrontées, mais on garde en tête nos ambitions très élevées". Pour le tournoi qualificatif qui a lieu à Belgrade, les Bleues devront finir devant l'une des trois équipes de leur poule (Chine, Mali et Nigéria) pour s'octroyer une place à la Coupe du Monde en Australie.