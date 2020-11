Olivia Epoupa et Iliana Rupert forfaits pour la semaine de stage des Bleues

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Respectivement blessées au mollet et à la cheville, la meneuse Olivia Epoupa et l'intérieure Iliana Rupert ne pourront pas participer au stage de l'équipe de France féminine A qui a démarré ce mardi à l'INSEP. Valérie Garnier et son staff vont tout de même conserver 17 joueuses pour cette semaine.