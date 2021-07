Olivia Epoupa forfait pour les JO de Tokyo

Blessée à la cheville à l'entame de l'EuroBasket 2021, Olivia Epoupa (1,65 m, 27 ans) a tenté de revenir en deuxième semaine de compétition. Mais hormis quelques courts passages sur le terrain, la future meneuse de Lattes-Montpellier (LFB) n'a pas pu aider les Bleues, battues en finale par la Serbie (63-54).

Alors que la Fédération française de basketball (FFBB) doit révéler la liste des 12 joueurs retenus pour les Jeux olympiques ce lundi à 14 heures, elle vient d'annoncer le forfait d'Olivia Epoupa pour la compétition qui se déroulera à Tokyo du mardi 27 juillet au dimanche 8 août.

« Le forfait d’Olivia Epoupa n’est forcément pas la meilleure manière de débuter cette campagne olympique, a commenté la sélectionneuse Valérie Garnier. Je suis triste pour elle, car on sait l’importance pour une athlète de disputer les J.O. dans une carrière. C’est une joueuse qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain, et le Groupe France aura forcément une pensée pour elle au moment de commencer les Jeux olympiques le 27 juillet prochain. Blessée lors du premier match de l’Euro puis préservée ensuite, nous avons dû nous adapter lors de la compétition, et nous en ferons de même pour cette campagne olympique ».