Olivia Époupa préservée contre la République tchèque

Crédit photo : Lilian Bordron

Touchée à la cheville droite très tôt lors de la victoire française contre la Croatie, Olivia Époupa devrait être absente pour le deuxième match de l'EuroBasket féminin face à la République tchèque, ce vendredi 18 juin (20h45).

Après sa blessure hier à la cheville, @OliviaEpoupa a été prise en charge par le staff médical des Bleues. La meneuse passera des examens médicaux en fin de journée. Elle sera préservée ce soir contre la République Tchèque#EDFBasket #FRACZE pic.twitter.com/TlkpYYO8dk — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) June 18, 2021

"On a la chance de ne pas jouer à six"

C'est donc avec une seule vraie meneuse de métier en la personne d'Alix Duchet que les Bleues tenteront de décrocher une deuxième victoire face aux Tchèques, battues par la Russie jeudi. "Ce n’est pas facile, on ne s’y attendait pas forcément, indiquait Marine Johannès en zone mixte après coup. C’est la meneuse titulaire on sait l’importance et le rôle qu’elle a dans l’équipe. Ce n’est pas évident mais on essaye vraiment de switcher et de ne pas y penser. On a la chance de ne pas jouer à six. Il ne faut pas y penser..."

