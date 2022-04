Olivier Sarr sollicité par le staff de l'équipe de France

Après s'être fait remarquer en fin de saison NBA avec Oklahoma City, Olivier Sarr (2,10 m, 23 ans) a fait le bilan de sa première expérience dans la grande ligue dans L'Equipe. Le natif de Niort, formé entre Bordeaux et Toulouse avant d'intégrer le Pôle France puis les Universités de Wake Forest et Kentucky, estime qu'il s'est fait une place dans la meilleure ligue du monde :

"Sur mes cinq derniers matches, j'ai tourné à 14,8 points de moyenne. C'est rassurant. J'appartiens à cette ligue, ce n'est pas plus compliqué. Ce n'est pas de l'arrogance, ce sont des années de travail, où ça ne marche pas tout le temps, où on doute de toi. J'ai pu enchaîner, face à des grosses équipes et des gros joueurs. Ça donne confiance. Quand je parle de doute, ce sont ceux des autres. Je ne doute pas de moi."