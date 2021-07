Pas de médaille pour l'équipe de France féminine 3x3, dominée par la Chine en petite finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Les Bleues ne décrocheront pas la première médaille olympique du basket français en 3x3. Après avoir échoué de peu face aux Etats-Unis (18-16) en demi-finales, Marie-Eve Paget, Migna Touré, Laëtitia Guapo et Ana-Maria Filip n'ont pas réussi à se remobiliser contre la Chine (16-14) dans la petite finale du tournoi olympique disputée ce mercredi 28 juillet.

La France s'incline face à la Chine dans ce match pour le bronze et termine 4ème des @jeuxolympiques #3x3.#Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/OLtGbv40tc — 3x3 FFBB (@3x3Ffbb) July 28, 2021

La belle performance de Migna Touré (8 points), discrète lors du précédent match, ne s'est pas avérée suffisante pour venir à bout d'une sélection chinoise plus réaliste. Alors que les Françaises ont eu l'opportunité d'égaliser à trois secondes (16-14), Marie-Eve Paget a distillé une mauvaise passe à l'adresse de Migna Touré. Le symbole d'un match au cours duquel les Tricolores ont multiplié les choix incohérents. Eprouvées par cinq jours de compétition, les joueuses de Karim Souchu et Richard Billant ont peiné face aux gabarits chinois (la plus petite joueuse, Lili Wang, mesure 1,76 m). Une dimension athlétique que n'ont jamais résolu les Bleues, rapidement distancées (8-3 6').

Les exploits personnels de Touré ont été autant d'éphémères éclaircies dans un ciel bien gris, que Laëtitia Guapo n'a jamais réussi à percer (0 point). La numéro un mondiale n'a jamais réussi à trouver son rythme. Habituellement si prompt à exploiter les moindres espaces laissés par la défense adverse, la Berruyère a paru éprouvé. Pourtant, les Chinoises, peu réputées pour leur mobilité, ont laissé des brèches dans leur défense. Comme à trois minutes du terme, lorsque Touré a replacé la sélection tricolore à deux points points (14-12), à l'issue d'une de ses innombrables pénétrations.

Tête de série numéro un de ce tournoi, la France peut légitimement nourrir de nombreux regrets. Pénalisées par un début de tournoi raté, les Bleues auraient pu s'épargner les quarts de finale. Dans un format condensé, la fraîcheur physique s'avère primordiale. Reste qu'elles auront l'occasion de se rattraper à l'occasion des championnats d'Europe prévus en septembre prochain, en France.