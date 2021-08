Pauline Astier : "Un rêve de jouer les Jeux olympiques"

Cadre de l'équipe de France féminine U19, qui dispute actuellement la Coupe du Monde en Hongrie, la Berruyère Pauline Astier (1,81 m, 19 ans) est revenue sur le parcours de ses aînées, médaillées de bronze aux Jeux de Tokyo, sur le site de la Fédération internationale de basket dimanche 8 août. Ne feignant pas une certaine admiration envers les Bleues, elle a surtout loué le mental et l'état d'esprit de ce groupe, qui a su évacuer la déception de la demi-finale contre le Japon.

"Plus que la médaille, ce qui nous a impressionné, c'est qu'elles ne se sont pas écroulées après la défaite contre le Japon. Elles ont relevé la tête pour gagner. Je suis très contente pour mes coéquipières, qui sont aussi mes amies. J'ai hâte de les revoir et leur faire un gros calin. "

A Bourges, la jeune arrière a évolué aux côtés d'Alix Duchet, Alexia Chartereau, Sarah Michel et Iliana Rupert. Cette année, elle a tourné à 4,5 points en 12,7 minutes. Des statsistiques encore largement insuffisantes pour espérer intégrer le groupe France. Mais l'expérience accumulée en EuroLeague l'a fait passer un cap physiquement.

" Je me suis amélioré sur le plan physique car c'est plus difficile de jouer contre les meilleures joueuses européennes. Tactiquement, ça n'a rien à voir avec les catégories de jeunes. Quand je reviens jouer avec mes coéquipières, je peux aider plus facilement l'équipe. "