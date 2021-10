Pierre Vincent de retour à la tête des Bleues ? "Si on me le propose, j'y réfléchirai"

Après avoir fait le choix de ne pas reconduire Valérie Garnier à la tête de l'équipe de France féminine, la Fédération française de basketball (FFBB) est à la recherche de son successeur. Le nom de Pierre Vincent, précédesseur de Garnier, est souvent évoqué. Celui qui vient de démarrer sa saison 2021-2022 par une défaite contre Landerneau, avec son nouveau club de l'ASVEL Féminin (64-71), s'est exprimé sur le sujet dans une entrevue accordée à L'Equipe :

"Je suis légitime pour le poste. Mais il y a d'autres entraîneurs, jeunes et qui ont donné beaucoup de temps à l'équipe de France, qui le sont également. La Fédération doit surtout se déterminer sur le type de projet qu'elle veut. Mon envie personnelle ? On parle d'entraîner l'équipe de France en vue des JO à Paris. Celui qui ne veut pas y réfléchir... La question est de savoir si on veut de toi, et ensuite si tu es prêt à tout sacrifier, mettre de côté trois ans de ta vie pour t'y engager corps et âme. Je n'ai eu aucun contact pour l'heure. Mais si on me le propose, j'y réfléchirai..."